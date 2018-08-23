Скорочення держдотацій виробникам негативно позначиться на ціні продуктів харчування - експерт

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10815 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 24003 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 39489 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51881 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85529 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68142 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79995 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94401 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87536 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181449 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8м/с
52%
Популярнi новини

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 9182 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10587 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4342 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8620 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 39489 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181449 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336894 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270803 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 381071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2428 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3798 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51881 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19106 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24228 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Скорочення держдотацій виробникам негативно позначиться на ціні продуктів харчування - експерт

Київ • УНН

 • 12608 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Державна підтримка відіграє ключову роль у формуванні ціни на продукти харчування тваринного походження, а тому скорочення дотацій виробникам негативно позначиться на кінцевих споживачах. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олександр Охріменко.

Скорочення держдотацій виробникам негативно позначиться на ціні продуктів харчування - експерт

“Щодо державної підтримки аграріїв — вона у нас надмала, мізерна. Умовна, якщо коротко. І ця крихітна держпідтримка аж ніяк не допомагає втримати ріст цін. Треба говорити не про її зменшення, а навпаки — про збільшення. Тоді вона б покрила і компенсувала зростання вартості кормів, які закладені в ціну м’яса, птиці зокрема, молока”, — сказав експерт.

Охріменко також розкритикував аргументи прихильників скорочення держпідтримки для птахівників через начебто монополію на ринку.

“Оці заяви про монополію на ринку птахівництва... Ну яка монополія? За даними Держстатистики, у нас аж 4 великих підприємства.

Близько 40% продукції цього ринку виробляють малі виробники. Не треба шукати проблему там, де її не існує.

Треба збільшувати державні дотації. А не кидати заяви про те, що у нас немає на це грошей”, — сказав він.

На фоні скорочення держдотацій та зростання вартості кормів експерт зробив невтішні прогнози щодо вартості продукції птахівництва.

"У нас все залежить від закупівельних цін на зерно в Україні. Поки що новий урожай не пішов, підстав для паніки немає. Якщо ціни зростуть відсотків на 10-15% — це не критично, а от на 30%, про що зараз говорять деякі експерти, — це вже критично. Тоді на м’ясо та молоко зростуть дуже суттєво“, — заявив експерт.

Нагадаємо, найбільшому виробнику курятини в Україні, компанії “МХП” суттєво скоротили держдотації. Якщо у минулому році компанія отримала 1,4 млрд грн, то цього року — лише 187,5 млн або 8% від загальної суми.

Це в свою чергу може змусити “МХП” переорієнтувати виробництво на користь експорту, вважають експерти.

“Розуміючи філософію бізнесу і оцінюючи психотип Косюка, плакати у куточку з цього приводу він точно не збирається. У нього відмінні умови для переорієнтації виробництва на експорт, включаючи ринок ЄС, який поглинає тоннами його продукцію.

І поки ми будемо жувати чергові „ніжки Буша“ глибокої заморозки з резервів Першої світової війни, радіючи, що відібрали дотації у Косюка, європейці отримають „Нашу Рябу“.

Це не жарти. Подивіться, що відбувається з ринком свинини. Ми дожилися до того, що імпортуємо свинину з Бразилії.

Єдине вітчизняне виробництво, яке поки що покриває внутрішні запити країни на м’ясо, — це курятина”, — зазначив Денис Гороховський.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59