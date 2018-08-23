Скорочення держдотацій виробникам негативно позначиться на ціні продуктів харчування - експерт

“Щодо державної підтримки аграріїв — вона у нас надмала, мізерна. Умовна, якщо коротко. І ця крихітна держпідтримка аж ніяк не допомагає втримати ріст цін. Треба говорити не про її зменшення, а навпаки — про збільшення. Тоді вона б покрила і компенсувала зростання вартості кормів, які закладені в ціну м’яса, птиці зокрема, молока”, — сказав експерт.

Охріменко також розкритикував аргументи прихильників скорочення держпідтримки для птахівників через начебто монополію на ринку.

“Оці заяви про монополію на ринку птахівництва... Ну яка монополія? За даними Держстатистики, у нас аж 4 великих підприємства.

Близько 40% продукції цього ринку виробляють малі виробники. Не треба шукати проблему там, де її не існує.

Треба збільшувати державні дотації. А не кидати заяви про те, що у нас немає на це грошей”, — сказав він.

На фоні скорочення держдотацій та зростання вартості кормів експерт зробив невтішні прогнози щодо вартості продукції птахівництва.

"У нас все залежить від закупівельних цін на зерно в Україні. Поки що новий урожай не пішов, підстав для паніки немає. Якщо ціни зростуть відсотків на 10-15% — це не критично, а от на 30%, про що зараз говорять деякі експерти, — це вже критично. Тоді на м’ясо та молоко зростуть дуже суттєво“, — заявив експерт.

Нагадаємо, найбільшому виробнику курятини в Україні, компанії “МХП” суттєво скоротили держдотації. Якщо у минулому році компанія отримала 1,4 млрд грн, то цього року — лише 187,5 млн або 8% від загальної суми.

Це в свою чергу може змусити “МХП” переорієнтувати виробництво на користь експорту, вважають експерти.

“Розуміючи філософію бізнесу і оцінюючи психотип Косюка, плакати у куточку з цього приводу він точно не збирається. У нього відмінні умови для переорієнтації виробництва на експорт, включаючи ринок ЄС, який поглинає тоннами його продукцію.

І поки ми будемо жувати чергові „ніжки Буша“ глибокої заморозки з резервів Першої світової війни, радіючи, що відібрали дотації у Косюка, європейці отримають „Нашу Рябу“.

Це не жарти. Подивіться, що відбувається з ринком свинини. Ми дожилися до того, що імпортуємо свинину з Бразилії.

Єдине вітчизняне виробництво, яке поки що покриває внутрішні запити країни на м’ясо, — це курятина”, — зазначив Денис Гороховський.