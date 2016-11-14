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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21116 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Скандальний екс-суддя І.Зварич подав до суду, щоб поновитись на роботі

Скандальний екс-суддя І.Зварич подав до суду, щоб поновитись на роботі

Київ • УНН

 • 12979 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Екс-суддя Ігор Зварич має намір поновитись на посаді і вимагає, щоб йому компенсували моральну шкоду. Про це стало відомо із інформації, яка розміщена на сайті Львівського окружного адміністративного суду, повідомляє УНН.

Зокрема, вже відомо, що в понеділок, 21 листопада, об 11.30 у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть справу за позовом скандально відомого судді Ігоря Зварича щодо поновлення його на посаді (номер справи 2а-475/09/1370).

Екс-суддя І.Зварич позивається до Верховної Ради України. Суть позову - визнання незаконною (недійсною) та скасування постанови, поновлення на посаді судді та відшкодування моральної шкоди.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, колишнього голову Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича, який був засуджений за хабарництво, звільнили від відбування покарання на підставі ухвали Оболонського районного суду Києва.

Українські Національні Новини

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