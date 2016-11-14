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15 марта, 19:03 • 110636 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153611 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129596 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122710 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108323 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103276 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99883 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандальный экс-судья И.Зварич подал в суд, чтобы восстановиться на работе

Скандальный экс-судья И.Зварич подал в суд, чтобы восстановиться на работе

Киев • УНН

 • 12969 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экс-судья Игорь Зварич намерен восстановиться в должности и требует, чтобы ему компенсировали моральный ущерб. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте Львовского окружного административного суда, сообщает УНН.

В частности, уже известно, что в понедельник, 21 ноября, в 11.30 во Львовском окружном административном суде будут рассматривать дело по иску скандально известного судьи Игоря Зварича о восстановлении его в должности (номер дела 2а-475/09/1370).

Экс-судья И.Зварич подал в суд на Верховную Раду Украины. Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмена постановления, восстановление в должности судьи и возмещение морального вреда.

Напомним, как сообщал УНН, бывшего председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварича, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.

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