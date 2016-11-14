Скандальный экс-судья И.Зварич подал в суд, чтобы восстановиться на работе
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Экс-судья Игорь Зварич намерен восстановиться в должности и требует, чтобы ему компенсировали моральный ущерб. Об этом стало известно из информации, размещенной на сайте Львовского окружного административного суда, сообщает УНН.
В частности, уже известно, что в понедельник, 21 ноября, в 11.30 во Львовском окружном административном суде будут рассматривать дело по иску скандально известного судьи Игоря Зварича о восстановлении его в должности (номер дела 2а-475/09/1370).
Экс-судья И.Зварич подал в суд на Верховную Раду Украины. Суть иска - признание незаконным (недействительным) и отмена постановления, восстановление в должности судьи и возмещение морального вреда.
Напомним, как сообщал УНН, бывшего председателя Львовского апелляционного суда Игоря Зварича, который был осужден за взяточничество, освободили от наказания на основании постановления Оболонского районного суда Киева.