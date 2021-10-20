Скандал журналістів та Офісу Президента: Суспільне виступило з офіційною заявою
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Суспільне мовлення виступило з офіційною заявою після того, як одна з телеведучих звинуватила представників Офісу Президента у здійсненні тиску на канал щодо присутності на ефірах народних депутатів від фракції “Слуга народу”. Мовник назвав вплив політсил неприпустимим, пише УНН.
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“Редакційна політика Суспільного мовника формується шляхом невтручання влади, бізнесових, неурядових та громадських організацій, що гарантується частиною другою статті 3 Закону України „Про Суспільне телебачення і радіомовлення України“. Редакція токшоу „Зворотний відлік“ завжди самостійно обирає теми та запрошує учасників обговорення до студії. Тож вважаємо неприпустимим, коли представники будь-якої політичної сили намагаються прямо чи опосередковано впливати на формування складу учасників токшоу. Склад учасників формується за принципом дотримання журналістських стандартів неупередженості, збалансованості й представлення позицій усіх сторін суспільної дискусії на визначену тему”, — йдеться в заяві Суспільного.
Деталі
Мовник підкреслює, що редакція токшоу “Зворотний відлік” регулярно запрошує до участі в ефірі як представників влади, так і представників парламентської опозиції, а відсутність в ефірі представників партії “Слуга народу” у програмі від 18 жовтня — це не рішення редакції токшоу, а рішення представників парламентської фракції.
Зазначається, що “депутатів від фракції „Слуга народу“ запрошують регулярно і запрошували до участі в ефірі токшоу від 18 жовтня”.
Контекст
Ведуча програми “Зворотний відлік” Мирослава Барчук напередодні заявила про “ультиматуми” і тиск з боку “обслуговуючого персоналу Андрія Єрмака”, керівника Офісу президента.
“Обслуговуючий персонал Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу „Зворотний відлік“ у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми”, — написала журналістка в своєму Facebook.
З її слів, Офіс Президента “давно і жорстко” контролює присутність на ефірах народних депутатів від фракції “Слуга народу”.
Журналістка заявила, що кандидати на ефіри “узгоджуються з контактною особою М.Подоляка в ОП”.
“По-друге, останнім часом ОП висуває нашій редакції умови і ставить ультиматуми щодо присутності „слуг народу“ на ефірах. Наприклад, минулого понеділка був ультиматум № 1: на тему енергетичної безпеки в ефірі „Зворотного відліку“ будуть присутні або двоє „слуг“ (обидва не експертні) або жодного... В останній понеділок з’явився ультиматум № 2: „слуги“ (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли”, — зазначила вона.
Також журналістка поідомила, що зранку у вівторок отримала від “людей Єрмака” звинувачення, що на ефірі “не було представників монобільшості і що це „недотримання журналістських стандартів“.
Колега Мирослави Павло Каразін додав, що „колишній журналіст“, який „тепер захищає владу від медіа“, і про якого йде мова у пості — це Сергій Лещенко.
Нині член наглядової ради державного АТ „Українська залізниця“, керівник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції Лещенко звинуватив 18 жовтня команду ток-шоу „Зворотний відлік“ в заангажованості, тому що у студії не було представників „Слуги народу“ і влади.
Реакція Зеленського: це все — „хайп“
Під час робочої поїздки Президента до Черкаської області, журналісти поцікавились його позицією щодо згаданого конфлікту. Зеленський заявив, що не знає, хто така Мирослава Барчук.
„Якщо вона покаже, що я особисто їй щось говорив, чи голова Офісу, тому що впливові люди в Офісі Президента у нас, ті що займаються комунікаційними питаннями, це голова Офісу. Якщо голова Офісу Андрій Єрмак коли-небудь чув ім’я, яке ви сказали, тоді це інша справа — я обов’язково розберусь“, — сказав Зеленський.
В цілому дивно виглядає, що державне телебачення говорить про тиск з боку держави (Барчук є телеведучою Суспільного мовника — ред.), виглядає дивно. Я думаю, ця пані могла б звернутись до нас... Я не зовсім розумію до чого тут Офіс Президента, але я розумію що це „хайп“. Ми нічого не узгоджуємо, жодних списків, тим більше телеканалу Суспільне”, — заявив він.