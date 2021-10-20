Скандал журналистов и Офиса Президента: Суспильне выступило с официальным заявлением
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Суспильне выступило с официальным заявлением после того, как одна из телеведущих обвинила представителей Офиса Президента в давлении на канал для присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа". Вещатель назвал влияние политсил недопустимым, пишет УНН.
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“Редакционная политика Суспильного вещателя формируется путем невмешательства власти, бизнеса, неправительственных и общественных организаций, гарантируется частью второй статьи 3 Закона Украины „Об Суспильном телевидении и радиовещании Украины“. Редакция токшоу „Обратный отсчет“ всегда самостоятельно выбирает темы и приглашает участников обсуждения в студии. Поэтому считаем недопустимым, когда представители любой политической силы пытаются прямо или косвенно влиять на формирование состава участников токшоу. Состав участников формируется по принципу соблюдения журналистских стандартов беспристрастности, сбалансированности и представления позиций всех сторон общественной дискуссии на определенную тему”, — говорится в заявлении Суспильного.
Детали
Вещатель подчеркивает, что редакция токшоу “Обратный отсчет” регулярно приглашает к участию в эфире как представителей власти, так и представителей парламентской оппозиции, а отсутствие в эфире представителей партии “Слуга народа” в программе от 18 октября — это не решение редакции токшоу, а решение представителей парламентской фракции.
Отмечается, что "депутатов от фракции “Слуга народа “приглашают регулярно и приглашали к участию в эфире токшоу от 18 октября”.
Контекст
Ведущая программы “Обратный отсчет” Мирослава Барчук накануне заявила об “ультиматумах” и давлении со стороны “обслуживающего персонала Андрея Ермака”, руководителя Офиса президента.
“Обслуживающий персонал Андрея Ермака обвинил ток-шоу „Обратный отсчет“ в несоблюдении журналистских стандартов (отсутствии баланса мнений вчера в студии). Я бы не учитывала это информационное киллерство от анонимных телеграмм каналов и бывших журналистов, если бы они не были симптомом гораздо более серьезной проблемы”, — написала журналистка в своем Facebook.
По ее словам, Офис Президента “давно и жестко” контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции “Слуга народа”.
Журналистка заявила, что кандидаты на эфиры “согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП”.
“Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии ”слуг народа“ на эфирах. Например, в минувший понедельник был ультиматум № 1: на тему энергетической безопасности в эфире „Обратный отсчет“ будут присутствовать или двое „слуг“ (оба не экспертные) или ни одного ... В последний понедельник появился ультиматум № 2: „слуги“ (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу. Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли”, - отметила она.
Также журналистка сообщила, что утром во вторник получила от “людей Ермака” обвинения, что на эфире “не было представителей монобольшинства и это ”несоблюдение журналистских стандартов“.
Коллега Мирославы Павел Каразин добавил, что „бывший журналист“, который „теперь защищает власть от медиа“, и о котором идет речь в посте — это Сергей Лещенко.
Ныне член наблюдательного совета государственного АО „Украинская железная дорога“, руководитель комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции Лещенко обвинил 18 октября команду ток-шоу ”Обратный отсчет" в ангажированности, потому что в студии не было представителей “Слуги народа” и власти.
Реакция Зеленского: это все — “хайп”
Во время рабочей поездки Президента в Черкасскую область, журналисты поинтересовались его позицией относительно упомянутого конфликта. Зеленский заявил, что не знает, кто такая Мирослава Барчук.
“Если она покажет, что я лично ей что-то говорил, или председатель Офиса, потому что влиятельные люди в Офисе Президента у нас те, что занимаются коммуникационными вопросами, это председатель Офиса. Если председатель Офиса Андрей Ермак когда-либо слышал имя, которое вы сказали, тогда это другое дело — я обязательно разберусь”, - сказал Зеленский.
"В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства (Барчук является телеведущей Суспильного вещателя — ред.), выглядит странно. Я думаю, эта дама могла бы обратиться к нам ... Я не совсем понимаю причем здесь Офис Президента, но я понимаю что это “хайп”. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканала Суспильне", - заявил он.