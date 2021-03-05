Скандал з оборудкою українських дипломатів: у МЗС посилюють відповідальність та перевірки

Цитата:

“На моє доручення вже готується, перше — зміни правила використання дипломатичних автобусів, і ми розглядаємо різні опції. Це і можливість пломбування автобусів, і трекінгу їхнього пересування, фіксування чіткого опису того, що перебуває на борту такого автобуса”, — сказав Кулеба.

Зі слів міністра, наразі юристи відпрацьовують ці нові правила.

“Друге — у нас є антикорупційна стратегія МЗС, і в її рамках ми підвищуєм рівень антикорупційного ризику у вигляді використання транспортних засобів МЗС з середнього до високого з усіма відповідними наслідками. У новій стратегії проблема отримає найщільнішу увагу... У межах системи МЗС ми посилимо відповідальність не лише безпосередньо тих людей, які можуть бути спіймані на гарячому, але і їхніх керівників за подібні випадки”, — додав очільник МЗС.

Деталі

Кулеба нагадав, що обидва співробітники, яких було спіймано на оборудці, звільнені з посольства України в Польщі. Зараз триває дисциплінарне розслідування щодо них, і за результатами цього розслідування голова МЗС буде ухвалювати "найжорсткіші рішення".

“Ми будемо абсолютно відкриті до взаємодії з правоохоронними органами і максимально допоможемо з’ясувати всі обставини цієї справи”, — сказав дипломат.

Контекст

Двох співробітників посольства України в Польщі спіймали на контрабанді на кордоні. Вони намагалися перевезти в службовому автомобілі валюту, золото і цигарки, про що повідомив раніше 1 березня голова МЗС Дмитро Кулеба. Цих співробітників відкликали з-за кордону та щодо них починається дисциплінарне розслідування.

За даними СБУ, до оборудки причетні діючі та колишні посадовці МЗС України. Чиновники, за даними СБУ, “використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів”.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це — за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.