Скалецька: проблему з нестачею грошей на інсуліни вирішать через "Доступні ліки"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У 2020 році розшириться програма "Доступні ліки", на яку удвічі збільшиться сума виділених кошті. Також туди включать інсуліни, і таким чином наступного року має бути відсутня як проблема нестача грошей у регіонах на їхню закупівлю. Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька під час пресконференції у Житомирі, передає кореспондент УНН.
"Розшириться програма "Доступні ліки" - фінансово вдвічі збільшиться сума. Додані з 1 квітня інсуліни. Та історія, що ми маємо кожного року, цього року – також. Коли у регіонах є недостача коштів на закупівлю інсулінів - наступного року буде відсутньою як проблема. Ми її вирішуємо шляхом включення у програму "Доступні ліки", - повідомила Скалецька.
Вона також зазначила, що рішення, пов’язані з розширенням гарантованого пакету, про можливість додаткового медичного страхування та інструменти, які є щодо "Доступних ліків", у тому числі щодо реімбурсації - приведуть до мінімізації коштів, які громадяни викладатимуть з власної кишені.
Раніше УНН повідомив, скільки коштів виділено на реімбурсація інсулінів у 2020 році та чи вистачить їх.