СК РФ заявив про нові справи проти українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Слідчий комітет РФ заявив про нові справи проти українських військовослужбовців, яких російське слідство підозрює в обстрілах на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу російського відомства.
У СК РФ стверджують, що "агресивні дії представників ЗСУ на Донбасі вимагають уваги і рішучих дій правоохоронних органів" і саме тому російське відомство взялося за "розслідування" злочинів проти миру і безпеки людства. "Йдеться про геноцид і застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни", - додали у СК Росії, додавши, що у цій справі російському слідству "вже відомі імена командирів ЗСУ".
"У рамках розслідування кримінальних справ заочно пред'явлено обвинувачення в скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 КК РФ (організація застосування заборонених засобів і методів ведення війни) командирам 92 і 72 окремих механізованих бригад полковникам Віктору Ніколюку і Андрію Соколову", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що "аналогічне обвинувачення заочно пред'явлено командиру 44 окремої артилерійської бригади ЗС України полковнику Олегу Лісовому".
"Крім цього, серед обвинувачених заочно Андрій Грищенко, який раніше перебував на посаді командира 72 окремої механізованої бригади ЗСУ, а нині - командувач оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ", - додали у СК РФ.