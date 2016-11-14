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15 марта, 19:03 • 110636 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153610 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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СК РФ заявил о новых делах против украинских военных

СК РФ заявил о новых делах против украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следственный комитет РФ заявил о новых делах против украинских военнослужащих, которых российское следствие подозревает в обстрелах на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.

В СК РФ утверждают, что "агрессивные действия представителей ВСУ на Донбассе требуют внимания и решительных действий правоохранительных органов" и именно поэтому российское ведомство взялось за "расследование" преступлений против мира и безопасности человечества. "Речь идет о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны", - добавили в СК России, добавив, что в этом деле российскому следствию "уже известны имена командиров ВСУ".

"В рамках расследования уголовных дел заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командирам 92 и 72 отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что "аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому".

"Кроме этого, среди обвиняемых заочно Андрей Грищенко, который ранее занимал должность командира 72 отдельной механизированной бригады ВСУ, а сейчас - командующий оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ", - добавили в СК РФ.

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