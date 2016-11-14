СК РФ заявил о новых делах против украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Следственный комитет РФ заявил о новых делах против украинских военнослужащих, которых российское следствие подозревает в обстрелах на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу российского ведомства.
В СК РФ утверждают, что "агрессивные действия представителей ВСУ на Донбассе требуют внимания и решительных действий правоохранительных органов" и именно поэтому российское ведомство взялось за "расследование" преступлений против мира и безопасности человечества. "Речь идет о геноциде и применении запрещенных средств и методов ведения войны", - добавили в СК России, добавив, что в этом деле российскому следствию "уже известны имена командиров ВСУ".
"В рамках расследования уголовных дел заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.33, ч.1 ст.356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны) командирам 92 и 72 отдельных механизированных бригад полковникам Виктору Николюку и Андрею Соколову", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что "аналогичное обвинение заочно предъявлено командиру 44 отдельной артиллерийской бригады ВС Украины полковнику Олегу Лисовому".
"Кроме этого, среди обвиняемых заочно Андрей Грищенко, который ранее занимал должность командира 72 отдельной механизированной бригады ВСУ, а сейчас - командующий оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ", - добавили в СК РФ.