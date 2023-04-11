Сійярто: Угорщина отримала згоду "Газпрому" на пільговий режим оплати основних обсягів палива

ukru
Ексклюзив
15:02 • 63305 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 111261 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 137847 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 296827 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 202221 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 184080 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 300174 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 457327 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347755 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357894 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.1 м/с
87 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208223 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 170983 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171413 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 126195 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83299 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 296667 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 300080 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 524734 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 657499 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 679686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 55650 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 83234 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 171338 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 208155 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 211787 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Сійярто: Угорщина отримала згоду "Газпрому" на пільговий режим оплати основних обсягів палива

Сійярто: Угорщина отримала згоду "Газпрому" на пільговий режим оплати основних обсягів палива

Київ • УНН

 • 680011 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у вівторок, що обговорив з віце-прем'єром росії олександром новаком безпеку постачання газу газопроводом «Турецький потік». Про це пише Anadolu, передає УНН.

Деталі

Про постачання нафти нафтопроводом «Дружба» та захист атомної галузі від санкцій два чиновники говорили на зустрічі в Москві, повідомив Сійярто у Facebook.

Уряд Угорщини висловив стурбованість щодо безпеки енергетичної інфраструктури в Європі після вибухів на газопроводі «Північний потік» у Балтійському морі, яким російський газ транспортувався до Німеччини.

За словами угорського чиновника, новак запевнив його у безпеці та стабільності постачань «Турецьким потоком».

Угорщина отримує більшу частину газу трубопроводом «Турецький потік» та його відгалуженням, що проходять через Болгарію та Сербію. Минулого року цим маршрутом було ввезено 4,8 млрд кубометрів російського палива.

Сійярто також повідомив, що Угорщина продовжила угоду з росією про додаткові постачання газу та отримала згоду «Газпрому» на пільговий режим оплати основних обсягів палива.

На переговорах також було вирішено, що Угорщина зможе отримати «відстрочення платежів понад певну межу у разі екстремального зростання цін на газ», сказав міністр.

Також він додав, що угорська компанія MOL розраховуватиметься з Україною за транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба» безпосередньо, оскільки він проходить через її територію.

За словами Сійярто, Москва і Будапешт також вирішили внести поправки до угоди про будівництво АЕС «Пакш», щоб уникнути санкцій.

«Ми повинні прагнути до того, щоб Пакш-2 було побудовано якнайшвидше, незважаючи на всі труднощі, адже чим раніше будуть побудовані нові блоки, тим раніше ми будемо захищені від шалених цінових рухів на міжнародному ринку енергоносіїв», — зазначив він.

Сійярто додав: «Брюссель уже усвідомив, що без ядерної енергії не може бути енергетичної безпеки та переходу до «зеленої» Європи».

«І ми в Угорщині дуже добре знаємо, що атомна електростанція необхідна для доступної та безпечної енергії», - сказав міністр закордонних справ Угорщини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59