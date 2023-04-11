Сийярто: Венгрия получила согласие "Газпрома" на льготный режим оплаты основных объемов топлива
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил во вторник, что обсудил с вице-премьером россии александром новаком безопасность поставок газа по газопроводу «Турецкий поток». Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
Детали
О поставках нефти по нефтепроводу «Дружба» и защите атомной отрасли от санкций два чиновника говорили на встрече в Москве, сообщил Сийярто в Facebook.
Правительство Венгрии выразило обеспокоенность по поводу безопасности энергетической инфраструктуры в Европе после взрывов на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, по которому российский газ транспортировался в Германию.
По словам венгерского чиновника, новак заверил его в безопасности и стабильности поставок «по Турецкому потоку».
Венгрия получает большую часть газа по трубопроводу «Турецкий поток» и его ответвлениям, проходящим через Болгарию и Сербию. В прошлом году по этому маршруту было ввезено 4,8 млрд кубометров российского топлива.
Сийярто также сообщил, что Венгрия продлила соглашение с россией о дополнительных поставках газа и получила согласие «Газпрома» на льготный режим оплаты основных объемов топлива.
На переговорах также было решено, что Венгрия сможет получить «отсрочку платежей сверх определенного предела в случае экстремального роста цен на газ», сказал министр.
Также он добавил, что венгерская компания MOL будет рассчитываться с Украиной за транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» напрямую, поскольку он проходит через ее территорию.
По словам Сийярто, Москва и Будапешт также решили внести поправки в соглашение о строительстве АЭС «Пакш», чтобы избежать санкций.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы Пакш-2 было построено как можно быстрее, несмотря на все трудности, ведь чем раньше будут построены новые блоки, тем раньше мы будем защищены от безумных ценовых движений на международном рынке энергоносителей», — отметил он.
Сийярто добавил: «Брюссель уже осознал, что без ядерной энергии не может быть энергетической безопасности и перехода к «зеленой» Европе».
«И мы в Венгрии очень хорошо знаем, что атомная электростанция необходима для доступной и безопасной энергии», - сказал министр иностранных дел Венгрии.