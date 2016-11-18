Ситуацію з ошуканими вкладниками намагалися використати як один з чинників дестабілізації, – Фесенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Ситуацію з ошуканими вкладниками намагалися використати як один з чинників дестабілізації ситуації в країні . Про це в ефірі “5 каналу” заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир Фесенко, передає УНН.
“Цю ситуацію намагалися використати як один з чинників дестабілізації ситуацій в країні. Спочатку протести вкладників, потім тарифні протести і так далі. А мета інша. Мета — це дочасні вибори. При чому, якщо раніше йшлося й очікували, що вимога буде — дочасні парламентські вибори, то ситуація, яка відбулася у вівторок у Верховній Раді, інцидент з Шухевичем і з нібито заявою про імпічмент, оце дає підстави, дає підозрювати, що можливо плани були такі, щоби спробувати закинути гасла дочасних президентських виборів”, — сказав В.Фесенко.
“Є політичні сили, зацікавлені в дочасних парламентських виборах — це „Батьківщина“ і „Опозиційний блок“, що вони мають досягти цієї мети, але як? В парламенті підстав для парламентської і урядової кризи немає, тому єдиний спосіб вийти на дочасні парламентські вибори — це вулиця”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, дестабілізація в країні вигідна “Опозиційному блоку”. Про це в ефірі “5 каналу” заявив народний депутат від фракції “Блок Петра Порошенка” Руслан Демчак.