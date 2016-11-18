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Ситуацию с обманутыми вкладчиками пытались использовать как один из факторов дестабилизации, - Фесенко

Ситуацию с обманутыми вкладчиками пытались использовать как один из факторов дестабилизации, - Фесенко

Киев • УНН

 • 8052 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Ситуацию с обманутыми вкладчиками пытались использовать как один из факторов дестабилизации ситуации в стране. Об этом в эфире "5 канала" заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает УНН.

"Эту ситуацию пытались использовать как один из факторов дестабилизации ситуаций в стране. Сначала протесты вкладчиков, затем тарифные протесты и так далее. А цель другая. Цель - это досрочные выборы. Причем, если раньше речь шла и ожидали, что требование будет - досрочные парламентские выборы, то ситуация, которая произошла во вторник в Верховной Раде, инцидент с Шухевичем и с якобы заявлением об импичменте, это дает основания, дает подозревать, что возможно планы были такие , чтобы попытаться забросить лозунги досрочных президентских выборов ", - сказал Фесенко.

"Есть политические силы, заинтересованные в досрочных парламентских выборах - это "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", они должны достичь этой цели, но как? В парламенте оснований для парламентского и правительственного кризиса нет, поэтому единственный способ выйти на досрочные парламентские выборы - это улица ", - отметил он.

Как сообщал УНН, дестабилизация в стране выгодна "Оппозиционному блоку" . Об этом в эфире "5 канала" заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Руслан Демчак.

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