Ситуація в зоні АТО на Луганщині загострилась, трьох військових поранено

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КИЇВ. 15 березня. УНН. На Луганщині різко загострилась ситуація, внаслідок обстрілів зазнали поранень троє військовослужбоців, одна з яких жінка. Про це УНН передали у прес-службі Луганської ОДА.

“Від кулі ворожого снайпера поранено нашого захисника поблизу міста Золоте Попаснянського району. А внаслідок обстрілу наших позицій поблизу села Кримське Новоайдарського району зі 120-мм міномету зазнала мінно-вибухових травм жінка-військовослужбовець, санітарний інструктор Збройних Сил України.”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї у напрямку села Лобачеве Новоайдарського району отримав поранення український військовий.

Також під вогнем противника опинилися об’єкти життєвоважливої інфраструктури вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, пошкоджено газопровід низького тиску у селі Лобачеве у результаті чого 92 абонента залишилися без подачі газу. У місті Золоте пошкоджено водопровід — 500 абонентів вже добу лишаються без питної води.

Також протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 22 рази порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування.

Зокрема, по укріпленнях сил АТО поблизу сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Троїцьке Попаснянського району 14 разів застосовувалися 120-мм і 82-мм міномети, автоматичні і протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У напрямку сіл Кримське і Лобачеве п’ять разів відкривався вогонь з 120-мм мінометів, протитанкових, автоматичних і підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По позиціях українських військовослужбовців поблизу села Валуйське Станично-Луганського району противник тричі використовував протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

“На Луганщині вздовж всієї лінії розмежування фіксується значна активізація ворожих обстрілів. Ворог намагається залишити мирне населення прифронтових населених пунктів без системи життєвоважливої інфраструктури. Ремонтні роботи з відновленню об’єктів тривають поміж обстрілами”, — наголосили в Луганській ОДА.

Нагадаємо, що Авдіївка знову залишилась без електропостачання через обстріли.

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