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Ситуація в Білорусі: з Мінська повідомляють про перші затримання

Ситуація в Білорусі: з Мінська повідомляють про перші затримання

Київ • УНН

 • 20135 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У Мінську, де на сьогодні анонсована масштабна акція протесту, почалися перші затримання, передає УНН з посиланням на "Белсат".

Цитата

"У Мінську почалися затримання. Повідомляється про затримання біля метро "Пушкінська". Людей на вулицях вибірково зупиняють і оглядають мобільні телефони. На площу Державного прапора, де знаходиться резиденція Лукашенка, прибула техніка силовиків з особовим складом", - повідомляє портал.

Деталі

Повідомляється, що Слідчий комітет Республіки вже порушив кримінальну справу і обіцяє посадити всіх, хто вийде сьогодні на вулицю.

Згідно БелТА, УСК по місту Мінську порушило кримінальну справу "за фактом розміщення закликів в Telegram-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня".

"Кримінальне провадження відкрито на підставі статті Кримінального кодексу про організацію групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Слідчий комітет попереджає, що особи які піддадуться зазначеним закликам і візьмуть участь в несанкціонованих масових заходах, будуть залучатися до кримінальної відповідальності", - пише видання.

Акції в Мінську 27 березня

У білоруській столиці на сьогодні анонсований "перший протест білоруської весни". Точкою остаточного збору була оголошена площа Бангалор, початок - о 14 годині, повідомив Telegram-канал "Білорусь головного мозку".

Ситуація в Білорусі

Акції протесту проходять в Білорусі з 9 серпня минулого року, коли відбулися президентські вибори. На них, за даними ЦВК, із значною перевагою переміг чинний президент Олександр Лукашенко.

Друге місце зайняла представник опозиції Світлана Тіхановська, яка не визнала результати. Наймасовіші протести пройшли після оголошення підсумків голосування, в перші дні вони виливалися в зіткнення з силовиками. На даний момент тривають нечисленні локальні протести, однак опозиція закликає відновити навесні масштабні мітинги і ходи.

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