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Ситуация в Беларуси: из Минска сообщают о первых задержаниях

Киев  •  УНН

 • 20125 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Минске, где на сегодня анонсирована масштабная акция протеста, начались первые задержания, передает УНН со ссылкой на “Белсат”.

Цитата

“В Минске начались задержания. Сообщается о задержании возле метро „Пушкинская“. Людей на улицах выборочно останавливают и осматривают мобильные телефоны. На площади Государственного флага, где находится резиденция Лукашенко, прибыла техника силовиков с личным составом”, — сообщает портал.

Детали

Сообщается, что Следственный комитет Республики уже возбудил уголовное дело и обещает посадить всех, кто выйдет сегодня на улицу.

Согласно БелТА, УСК по городу Минску возбудило уголовное дело “по факту размещения призывов в Telegram-каналах к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта”.

“Уголовное производство открыто на основании статьи Уголовного кодекса об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности”, — пишет издание.

Акции в Минске 27 марта

В беларуской столице на сегодня анонсирован “первый протест беларусской весны”. Точкой окончательного сбора была объявлена площадь Бангалор, начало - в 14 часов, сообщил Telegram-канал “Беларусь головного мозга”.

Ситуация в Беларуси

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко.

Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.

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