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Ситуація у Лівії: уряд у Тріполі відкрив вогонь по протестувальникам

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Тріполі кілька сотень людей вийшли на акції проти погіршення умов життя, передає Reuters. Агентство стверджує, що натовп розігнали стріляниною зі зброї в повітря, ряд ЗМІ повідомили мінімум про 4 загиблих, пише УНН.

Ситуація у Лівії: уряд у Тріполі відкрив вогонь по протестувальникам

Акції також пройшли в Місураті, передає Al Arabiya.

За даними телеканалу, учасники акцій в двох містах Лівії вийшли на вулиці через значне погіршення соціально-економічного становища і зубожіння широких верств населення. Демонстранти скандували: "Народ хоче повалення режиму! Хай живе Лівія! Ні корупції!". Співробітники правоохоронних органів відкрили вогонь в повітря, коли деякі учасники стали перелазити через стіни держустанов.

Джерело російського агентства ТАСС, близьке до силових структур, розповів, що в Тріполі, за попередніми даними, четверо вбиті, десятки людей постраждали. Серед постраждалих є співробітники правоохоронних органів. "У Тріполі були заворушення і стрілянина, в результаті чого є й убиті, і поранені - їх число поки уточнюється. Крім того, правоохоронні органи заарештували призвідників заворушень і тих, хто здійснював правопорушення, безчинства", - сказав співрозмовник агентства. Він стверджує, що силовики відкрили стрілянину тільки після того, як в них почали стріляти з боку учасників протестних акцій.

#BREAKING
GNA security forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Y3rrAZp5rU

- Libya Review (@LibyaReview) August 23, 2020

Libya's GNA forces using Anti-Aircraft gun to target protesters in the capital Tripoli earlier today. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/SjnPxPoXkH

- Libya Review (@LibyaReview) August 23, 2020

Раніше в Лівії конфліктуючі сторони - Уряд національної згоди (УНЗ) Лівії і Лівійська національна армія (ЛНА) - заявили про припинення вогню і погодилися на пропозиції зовнішніх посередників. Одна з головних домовленостей стосується заморожування доходів від лівійської нафти на спеціальному рахунку до того моменту, коли в країні буде досягнуто політичне врегулювання.

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