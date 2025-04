Ситуация в Ливии: правительство в Триполи открыл огонь по протестующим

Акции также прошли в Мисурата, передает Al Arabiya.

По данным телеканала, участники акций в двух городах Ливии вышли на улицы из-за значительного ухудшения социально-экономического положения и обнищания широких слоев населения. Демонстранты скандировали: “Народ хочет свержения режима! Да здравствует Ливия! Нет коррупции!”. Сотрудники правоохранительных органов открыли огонь в воздух, когда некоторые участники стали перелезать через стены госучреждений.

Источник российского агентства ТАСС, близкий к силовым структурам, рассказал, что в Триполи, по предварительным данным, четверо убиты, десятки человек пострадали. Среди пострадавших есть сотрудники правоохранительных органов. "В Триполи были беспорядки и стрельба, в результате чего есть и убитые, и раненые — их число пока уточняется. Кроме того, правоохранительные органы арестовали зачинщиков беспорядков и тех, кто совершал правонарушения, бесчинства",— сказал собеседник агентства. Он утверждает, что силовики открыли стрельбу только после того, как в них начали стрелять со стороны участников протестных акций.

#BREAKING

GNA security forces open fire on protesters in Libyan capital Tripoli. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Y3rrAZp5rU

— Libya Review (@LibyaReview) August 23, 2020

Libya’s GNA forces using Anti-Aircraft gun to target protesters in the capital Tripoli earlier today. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/SjnPxPoXkH

— Libya Review (@LibyaReview) August 23, 2020

Ранее в Ливии конфликтующие стороны — Правительство национального согласия (ПНС) Ливии и Ливийская национальная армия (ЛНА) — заявили о прекращении огня и согласились на предложения внешних посредников. Одна из главных договоренностей касается замораживания доходов от ливийской нефти на специальном счете до того момента, когда в стране будет достигнуто политическое урегулирование.