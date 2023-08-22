Ситуація на фронті: впродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Генеральному штабі повідомили, що впродовж доби станом на вечір відбулось 26 бойових зіткнень, передає УНН.
Деталі
Протягом доби ворог завдав 2 ракетних та 38 авіаційних ударів, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень.
Доповнення
У Генштабі додають, що авіація сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 2 - по зенітно-ракетним комплексам.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 важку вогнеметну систему ТОС-1А противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 258 340 осіб, 4362 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.