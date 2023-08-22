Ситуация на фронте: в течение суток произошло 26 боевых столкновений - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Генеральном штабе сообщили, что в течение суток по состоянию на вечер состоялось 26 боевых столкновений, передает УНН.
Детали
В течение суток враг нанес 2 ракетных и 38 авиационных ударов, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
В течение суток произошло 26 боевых столкновений.
Дополнение
В Генштабе добавляют, что авиация сил обороны в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 2 - по зенитно-ракетным комплексам.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 тяжелую огнеметную систему ТОС-1А противника.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 258 340 человек, 4362 танков и сотен единиц другой военной техники.