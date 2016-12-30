Система профоглядів в Україні потребує якісних змін і удосконалення – В.Тихонов

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Первинна профілактика онкологічних захворювань дозволяє суттєво знизити ймовірність розвитку злоякісного процесу. Таку думку у коментарі УНН висловив хірург — онколог першої категорії, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом "Клініки Спіженко" Володимир Тихонов.

“Аби кількість онкохворих в Україні не зростала, а зменшувалася, для цього потрібне якісне посилення системи первинного виявлення і первинної діагностики. Це те, що називається „система профілактичних оглядів“. Цю систему потрібно в першу чергу змінювати і якісно посилювати. Тому що на сьогоднішній день вона фактично не працює”, — наголосив він.

В.Тихонов також відзначив, що профогляди в Україні повинні мати елемент примусовості.

“Систему профілактики у Радянському Союзі можна багато в чому критикувати, але, швидше за все, так. Я не знаю, яким чином при Радянському Союзі вирішувалися ці питання, але все ж, мабуть, певний примусовий елемент у системі профілактичних оглядів, на мій погляд, не є поганим елементом. Безумовно, я проти будь-яких тисків на громадян у суспільстві, але те, що стосується щорічного профілактичного огляду, або те, що зараз називають ще скринінговими програмами, то я вважаю, що тут певний примус не був би зайвим. Наші громадяни часто дуже невідповідально ставляться до свого здоров’я”, — розповів він.

Як повідомляв УНН, за словами керівника Асоціації приватних клінік України та власника МЦ “Клініка Спіженко” Олега Спіженка, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.

Нагадаємо, за словами народного депутата Д.Силантьєва, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе.

Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

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