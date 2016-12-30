Система профосмотров в Украине требует качественных изменений и усовершенствования - В.Тихонов

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Первичная профилактика онкологических заболеваний позволяет существенно снизить вероятность развития злокачественного процесса. Такое мнение в комментарии УНН высказал хирург - онколог первой категории, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом "Клиники Спиженко" Владимир Тихонов.

"Чтобы количество онкобольных в Украине не росло, а уменьшалось, для этого нужно качественное усиление системы первичного выявления и первичной диагностики. Это то, что называется "система профилактических осмотров". Эту систему нужно в первую очередь менять и качественно усиливать. Потому что на сегодняшний день она фактически не работает", - подчеркнул он.

В.Тихонов также отметил, что профосмотры в Украине должны иметь элемент принудительности.

"Систему профилактики в Советском Союзе можно во многом критиковать, но, скорее всего, да. Я не знаю, каким образом при Советском Союзе решались эти вопросы, но все же, пожалуй, определенный принудительный элемент в системе профилактических осмотров, на мой взгляд, не является плохим элементом. Безусловно, я против любых давлений на граждан в обществе, но то, что касается ежегодного профилактического осмотра, или то, что сейчас называют еще скрининговыми программами, то я считаю, что здесь некоторое принуждение не было бы лишним. Наши граждане часто очень безответственно относятся к своему здоровью", - рассказал он.

Как сообщал УНН, по словам руководителя Ассоциации частных клиник Украины и владельца МЦ "Клиника Спиженко" Олега Спиженко, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Напомним, по словам народного депутата Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Украинские Национальные Новости

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