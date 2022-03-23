Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф - розвідка

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 72585 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 87002 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 90305 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 94911 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 104722 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 156985 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 72587 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 155123 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 110739 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69736 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4м/с
54%
Популярнi новини

Телескоп Вебба вперше зафіксував зірку, яка "ковтає" планету: несподіваний фінал

14 квітня, 18:47 • 6852 перегляди

Знищення об'єктів культурної спадщини: на Рівненщині розслідують будівельні роботи в історичній частині Острога

14 квітня, 21:28 • 5216 перегляди

Війна росії проти України триває за сценарієм путіна - CNN

22:56 • 10591 перегляди

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

23:43 • 6368 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

03:29 • 3752 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 72596 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 156997 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 178858 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 155129 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 265947 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 98049 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 100479 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 44919 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 48213 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 62751 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф - розвідка

Київ • УНН

 • 171606 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії). Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф - розвідка

Деталі

Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.

Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".

"На сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну "легку прогулянку" змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

Додамо

За даними української розвідки, росія відкрила центри вербування у Сирії на території, підконтрольній режиму Башара Асада. Після проходження підготовки, за даними ГУР МОУ, їх доправляють до росії літаками Ту-134 і Ту-154.

За інформацією розвідки, росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів.

До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначає, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ. Експерти припускають, що цей крок може вказувати на ескалацію бойових дій, йдеться в статті WSJ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.03
Bitcoin
$85,379.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,244.67
Ethereum
$1,639.35