Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці рф - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим (виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії). Про це УНН пише з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України.
Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади".
"На сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну "легку прогулянку" змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.
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За даними української розвідки, росія відкрила центри вербування у Сирії на території, підконтрольній режиму Башара Асада. Після проходження підготовки, за даними ГУР МОУ, їх доправляють до росії літаками Ту-134 і Ту-154.
За інформацією розвідки, росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів.
До цього видання The Wall Street Journal повідомило, що росія вербує сирійців для війни проти України. Видання зазначає, що російська влада шукає сирійців, які мають досвід вуличних боїв, сподіваючись, що це допоможе захопити Київ. Експерти припускають, що цей крок може вказувати на ескалацію бойових дій, йдеться в статті WSJ.