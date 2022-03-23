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Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне рф - разведка

Киев • УНН

 • 171605 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. 22 марта состоялась встреча между командующим 8-й бригады в южной сирийской провинции Дера полковником Насимом Абу Ирра, и генералом вооруженных сил РФ Александром Журавлевым (выполняет функции командующего российской группировки в южных провинциях Сирии). Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Сирия проваливает план привлечения боевиков к войне в Украине на стороне рф - разведка

Детали

Во время встречи российский генерал поставил четкое требование сформировать и предоставить список имен и личной информации боевиков из подразделений Абу Ирра и с Сил обороны Сирии, которые готовы к участию в войне против Украины.

Сирийский полковник не предоставил четкого ответа. Зато пообещал выйти на связь после консультаций "с другими представителями руководящего состава 8-бригады".

"На сегодня предварительные обещания сирийских властей о системной поставке наемников для российской армии не выполняются. Обещанную "легкую прогулку" изменили сообщения об ожесточенных боях и высоких потерях россиян. Большинство сирийских военных не готовы рисковать своей жизнью ради призрачного денежного довольствия", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас российские оперативники также пытаются договориться о вербовке наемников из состава 16 бригады Сирийской Арабской Республики.

Добавим

По данным украинской разведки, россия открыла центры вербовки в Сирии на территории, подконтрольной режиму Башара Асада. После прохождения подготовки, по данным ГУР МОУ, их доставляют в россию самолетами Ту-134 и Ту-154.

По информации разведки, россия будет выплачивать иностранным наемникам ежемесячную зарплату от 300 до 600 долларов.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что россия вербует сирийцев для войны против Украины. Издание отмечает, что российские власти ищут сирийцев, которые имеют опыт уличных боев, надеясь, что это поможет захватить Киев. Эксперты предполагают, что этот шаг может указывать на эскалацию боевых действий, говорится в статье WSJ.

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