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SIPRI: США і Росія наростили продаж зброї

SIPRI: США і Росія наростили продаж зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Вперше з 2010 року зафіксовано збільшення обсягу продажів озброєнь. Американські компанії збільшують (на 4,0%) свою частку в загальному обсязі продажів зброї в 2016 році, також зафіксовано зростання (на 3,8%) продажів озброєнь російськими компаніями, однак темп збільшення обсягу продажів останніх сповільнюється. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені сьогодні дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

За оновленими даними, у 2016 обсяг продажів озброєнь і військових послуг найбільшими військово-промислових компаніями SIPRI Топ-100 - становив 374,8 млрд дол. США. У 2016 році загальний обсяг продажів збільшився на 1,9% в порівнянні з 2015 роком, і на 38% в порівнянні з 2002. Це перший рік зростання продажів в рейтингу SIPRI Топ-100 після спаду, що спостерігався протягом останніх п'яти років.

Як зазначається, у 2016 році сукупний обсяг продажів озброєнь американськими компаніями, що входять в рейтинг, виріс на 4,0% і становив 217,2 млрд дол.

Причинами зростання, за даними SIPRI, стали військові операції США за кордоном, а також придбання великих систем зброї іншими країнами. Продажі зброї Lockheed Martin - найбільшого в світі виробника озброєнь - зросли на 10,7% в 2016-му, що стало вирішальним фактором збільшення частки США до 57,9% в загальному обсязі продажів в рейтингу SIPRI Топ-100.

"З придбанням компанії Sikorsky, що випускає вертольоти, у кінці 2015 року та збільшенням обсягів поставок бойових літаків F-35, Lockheed Martin повідомив про значне зростання продажів зброї в 2016 році", - зазначила директор програми озброєнь і військових витрат SIPRI, доктор Од Флеран.

Збільшення продажів і кількості американських компаній, що надають військові послуги, в рейтингу SIPRI Топ-100 - помітні тенденції 2016 року. Деякі з цих компаній збільшили свої продажі за рахунок придбання підрозділів, що пропонують військові послуги, у великих виробників озброєнь. Прикладом є компанія Leidos, яка придбала в 2016 році у Lockheed Martin підприємства, які надають технічні послуги та послуги в області інформаційних технологій.

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Щодо Росії у SIPRI зазначили, що сукупний обсяг продажів озброєнь російських компаній, що входять в SIPRI Toп-100, збільшився на 3,8%, що становило 26,6 млрд доларів США в 2016 році. Частка продажів російських компаній склала 7,1% в загальному обсязі продажів.

"Економічні труднощі, з якими зіткнулася Росія в 2016 році, сприяли уповільненню темпів зростання продажів озброєнь російськими компаніями", - зазначив старший науковий співробітник SIPRI Симон Веземан.

Тенденції продажів 10 російських компаній, перерахованих в рейтингу SIPRI Toп-100, неоднозначні. П'ять компаній показали зростання продажів, решта п'ять - зниження. У 2016 році найвищий рейтинг в SIPRI Топ-100 зайняла Об'єднана Авіабудівельна Корпорація (United Aircraft Corporation) - 13-е місце. Її продажі зросли на 15,6% у порівнянні з 2015-м через збільшення обсягу експорту і поставок озброєнь в російські збройні сили.

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Також зафіксовано стабільний обсяг продажів зброї компаніями в Західній Європі. Вказано, що у 2016 році сукупний обсяг продажів компаній в Західній Європі, що входять в рейтинг SIPRI Топ-100, виріс лише на 0,2% в порівнянні з 2015 роком, і станови 91,6 млрд дол.

Проте в тенденціях з продажу зброї в найбільших країнах-виробниках - а саме в Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині - простежувалися явні розбіжності. Спостерігалося загальне зниження продажів озброєнь транс'європейських, французьких та італійських компаній, в той час як обсяги продажів компаній у Великій Британії і Німеччині зросли.

"Зростання продажів зброї в Німеччині на 6,6% у 2016-му пов'язаний в основному зі збільшенням продажів компаній Krauss-Maffei Wegmann (12,8%), що виробляє броньовані транспортні засоби, і Rheinmetall (13,3%) - виробника наземних систем", - повідомив старший науковий співробітник SIPRI Пітер Веземан. 

Обидві компанії змогли збільшити обсяг продажів за рахунок високого попиту на зброю в Європі, Близькому Сході та в Південно-Східній Азії.

Рішення Великої Британії вийти з ЄС, як повідомляється, не вплинуло на продажі озброєнь британськими компаніями. У 2016-му обсяг продажів виріс на 2,0%. Продажі компанії BAE Systems, четвертого за величиною виробника зброї в світі, залишалися стабільними і збільшилися лише на 0,4%. Британська компанія GKN, виробник аерокосмічних компонентів, показала найбільше зростання продажів зброї - 43,2%.

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Також у SIPRI вказали на домінування Південної Кореї в категорії "нових виробників". Так, до категорії "нових або тих, що розвиваються, виробників озброєнь" SIPRI входять компанії, що базуються в Бразилії, Індії, Південній Кореї і Туреччині. У 2016 році основна тенденція в цій категорії - переважання в загальному обсязі продажів озброєнь південнокорейських компаній. Сукупний обсяг продажів південнокорейських компаній виріс на 20,6% у порівнянні з 2015-м і станови 8,4 млрд дол.

Крім того, у категорії "інші традиційні виробники" SIPRI, яка охоплює компанії, що базуються в Австралії, Ізраїлі, Японії, Польщі, Сінгапурі та Україні, у 2016 році обсяг продажів озброєнь компаніями скоротився на 1,2%, що значною мірою було зумовлено загальним скороченням продажів озброєнь японськими компаніями (-6,4%). Найбільші в світі японські оборонні компанії пережили різкий спад продажів в 2016 році, повідомили в Інституті.

Нагадаємо, SIPRI повідомив, що ядерні держави продовжують модернізувати атомну зброю.

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