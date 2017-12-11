SIPRI: США и Россия нарастили продажу оружия

По обновленным данным, в 2016 году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленных компаниями SIPRI Топ-100 - составил 374,8 млрд долл. США. В 2016 году общий объем продаж увеличился на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% по сравнению с 2002 годом. Это первый год рост продаж в рейтинге SIPRI Топ-100 после спада, наблюдавшегося в течение последних пяти лет.

Как отмечается, в 2016 году совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями, входящими в рейтинг, вырос на 4,0% и составил 217,2 млрд долл.

Причинами роста, по данным SIPRI, стали военные операции США за рубежом, а также приобретение крупных систем оружия другими странами. Продажи оружия Lockheed Martin - крупнейшего в мире производителя вооружений - выросли на 10,7% в 2016-м, что стало решающим фактором увеличения доли США до 57,9% в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.

"С приобретением компании Sikorsky, что выпускает вертолеты, в конце 2015 года и увеличением объемов поставок боевых самолетов F-35, Lockheed Martin сообщил о значительном росте продаж оружия в 2016 году", - отметила директор программы вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран.

Увеличение продаж и количества американских компаний, предоставляющих военные услуги, в рейтинге SIPRI Топ-100 - заметные тенденции 2016 года. Некоторые из этих компаний увеличили свои продажи за счет приобретения подразделений, предлагающих военные услуги, у крупных производителей вооружений. Примером является компания Leidos, которая приобрела в 2016 году в Lockheed Martin предприятия, оказывающие технические услуги и услуги в области информационных технологий.

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Относительно России в SIPRI отметили, что совокупный объем продаж вооружений российских компаний, входящих в SIPRI Toп-100, увеличился на 3,8%, что составило 26,6 млрд долларов США в 2016 году. Доля продаж российских компаний составила 7,1% в общем объеме продаж.

"Экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российскими компаниями", - отметил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

Тенденции продаж 10 российских компаний, перечисленных в рейтинге SIPRI Toп-100, неоднозначны. Пять компаний показали рост продаж, остальные пять - снижение. В 2016 году самый высокий рейтинг в SIPRI Топ-100 заняла Объединенная Авиастроительная Корпорация (United Aircraft Corporation) - 13-е место. Ее продажи выросли на 15,6% по сравнению с 2015-м из-за увеличения объема экспорта и поставок вооружений в российские вооруженные силы.

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Также зафиксировано стабильный объем продаж оружия компаниями в Западной Европе. Указано, что в 2016 году совокупный объем продаж компаний в Западной Европе, входящих в рейтинг SIPRI Топ-100, вырос всего на 0,2% по сравнению с 2015 годом и составляет 91,6 млрд долл.

Однако в тенденциях по продаже оружия в крупнейших странах-производителях - а именно в Великобритании, Франции, Италии и Германии - прослеживались явные разногласия. Наблюдалось общее снижение продаж вооружений трансъевропейских, французских и итальянских компаний, в то время как объемы продаж компаний в Великобритании и Германии выросли.

"Рост продаж оружия в Германии на 6,6% в 2016-м связан в основном с увеличением продаж компаний Krauss-Maffei Wegmann (12,8%), что производит бронированные транспортные средства, и Rheinmetall (13,3%) - производителя наземных систем", - сообщил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

Обе компании смогли увеличить объем продаж за счет высокого спроса на оружие в Европе, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Решение Великобритании выйти из ЕС, как сообщается, не повлияло на продажи вооружений британскими компаниями. В 2016-м объем продаж вырос на 2,0%. Продажи компании BAE Systems, четвертого по величине производителя оружия в мире, оставались стабильными и увеличились лишь на 0,4%. Британская компания GKN, производитель аэрокосмических компонентов, показала наибольший рост продаж оружия - 43,2%.

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Также в SIPRI отметили доминирование Южной Кореи в категории "новых производителей". В частности, в категорию "новых или развивающихся производителей вооружений" SIPRI входят компании, базирующиеся в Бразилии, Индии, Южной Кореи и Турции. В 2016 году основная тенденция в этой категории - преобладание в общем объеме продаж вооружений южнокорейских компаний. Совокупный объем продаж южнокорейских компаний вырос на 20,6% по сравнению с 2015-м и составляемые 8,4 млрд долл.

Кроме того, в категории "другие традиционные производители" SIPRI, которая охватывает компании, базирующиеся в Австралии, Израиле, Японии, Польши, Сингапуре и Украины, в 2016 году объем продаж вооружений компаниями сократился на 1,2%, что в значительной степени было обусловлено общим сокращением продаж вооружений японскими компаниями (-6,4%). Крупнейшие в мире японские оборонные компании пережили резкий спад продаж в 2016 году, сообщили в Институте.

Напомним, SIPRI сообщил, что ядерные державы продолжают модернизировать ядерное оружие.