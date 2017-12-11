SIPRI: США и Россия нарастили продажу оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Впервые с 2010 года зафиксировано увеличение объема продаж вооружений. Американские компании увеличивают (на 4,0%) свою долю в общем объеме продаж оружия в 2016 году, также зафиксирован рост (на 3,8%) продаж вооружений российскими компаниями, однако темп увеличения объема продаж последних замедляется. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованные сегодня данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
По обновленным данным, в 2016 году объем продаж вооружений и военных услуг крупнейшими военно-промышленных компаниями SIPRI Топ-100 - составил 374,8 млрд долл. США. В 2016 году общий объем продаж увеличился на 1,9% по сравнению с 2015 годом и на 38% по сравнению с 2002 годом. Это первый год рост продаж в рейтинге SIPRI Топ-100 после спада, наблюдавшегося в течение последних пяти лет.
Как отмечается, в 2016 году совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями, входящими в рейтинг, вырос на 4,0% и составил 217,2 млрд долл.
Причинами роста, по данным SIPRI, стали военные операции США за рубежом, а также приобретение крупных систем оружия другими странами. Продажи оружия Lockheed Martin - крупнейшего в мире производителя вооружений - выросли на 10,7% в 2016-м, что стало решающим фактором увеличения доли США до 57,9% в общем объеме продаж в рейтинге SIPRI Топ-100.
"С приобретением компании Sikorsky, что выпускает вертолеты, в конце 2015 года и увеличением объемов поставок боевых самолетов F-35, Lockheed Martin сообщил о значительном росте продаж оружия в 2016 году", - отметила директор программы вооружений и военных расходов SIPRI доктор Од Флеран.
Увеличение продаж и количества американских компаний, предоставляющих военные услуги, в рейтинге SIPRI Топ-100 - заметные тенденции 2016 года. Некоторые из этих компаний увеличили свои продажи за счет приобретения подразделений, предлагающих военные услуги, у крупных производителей вооружений. Примером является компания Leidos, которая приобрела в 2016 году в Lockheed Martin предприятия, оказывающие технические услуги и услуги в области информационных технологий.
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Относительно России в SIPRI отметили, что совокупный объем продаж вооружений российских компаний, входящих в SIPRI Toп-100, увеличился на 3,8%, что составило 26,6 млрд долларов США в 2016 году. Доля продаж российских компаний составила 7,1% в общем объеме продаж.
"Экономические трудности, с которыми столкнулась Россия в 2016 году, способствовали замедлению темпов роста продаж вооружений российскими компаниями", - отметил старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.
Тенденции продаж 10 российских компаний, перечисленных в рейтинге SIPRI Toп-100, неоднозначны. Пять компаний показали рост продаж, остальные пять - снижение. В 2016 году самый высокий рейтинг в SIPRI Топ-100 заняла Объединенная Авиастроительная Корпорация (United Aircraft Corporation) - 13-е место. Ее продажи выросли на 15,6% по сравнению с 2015-м из-за увеличения объема экспорта и поставок вооружений в российские вооруженные силы.
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Также зафиксировано стабильный объем продаж оружия компаниями в Западной Европе. Указано, что в 2016 году совокупный объем продаж компаний в Западной Европе, входящих в рейтинг SIPRI Топ-100, вырос всего на 0,2% по сравнению с 2015 годом и составляет 91,6 млрд долл.
Однако в тенденциях по продаже оружия в крупнейших странах-производителях - а именно в Великобритании, Франции, Италии и Германии - прослеживались явные разногласия. Наблюдалось общее снижение продаж вооружений трансъевропейских, французских и итальянских компаний, в то время как объемы продаж компаний в Великобритании и Германии выросли.
"Рост продаж оружия в Германии на 6,6% в 2016-м связан в основном с увеличением продаж компаний Krauss-Maffei Wegmann (12,8%), что производит бронированные транспортные средства, и Rheinmetall (13,3%) - производителя наземных систем", - сообщил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.
Обе компании смогли увеличить объем продаж за счет высокого спроса на оружие в Европе, Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.
Решение Великобритании выйти из ЕС, как сообщается, не повлияло на продажи вооружений британскими компаниями. В 2016-м объем продаж вырос на 2,0%. Продажи компании BAE Systems, четвертого по величине производителя оружия в мире, оставались стабильными и увеличились лишь на 0,4%. Британская компания GKN, производитель аэрокосмических компонентов, показала наибольший рост продаж оружия - 43,2%.
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Также в SIPRI отметили доминирование Южной Кореи в категории "новых производителей". В частности, в категорию "новых или развивающихся производителей вооружений" SIPRI входят компании, базирующиеся в Бразилии, Индии, Южной Кореи и Турции. В 2016 году основная тенденция в этой категории - преобладание в общем объеме продаж вооружений южнокорейских компаний. Совокупный объем продаж южнокорейских компаний вырос на 20,6% по сравнению с 2015-м и составляемые 8,4 млрд долл.
Кроме того, в категории "другие традиционные производители" SIPRI, которая охватывает компании, базирующиеся в Австралии, Израиле, Японии, Польши, Сингапуре и Украины, в 2016 году объем продаж вооружений компаниями сократился на 1,2%, что в значительной степени было обусловлено общим сокращением продаж вооружений японскими компаниями (-6,4%). Крупнейшие в мире японские оборонные компании пережили резкий спад продаж в 2016 году, сообщили в Институте.
Напомним, SIPRI сообщил, что ядерные державы продолжают модернизировать ядерное оружие.