Синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. В Україні у п'ятницю, 10 квітня, місцями очікується дощова погода, на вихідних - без опадів. Найближчими днями повітря прогріється до 22 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра вночі у північній частині, вдень у північних, центральних та східних областях місцями невеликий дощ; на решті території України без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних та Запорізькій областях 1-4° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; вдень у західних та північних областях 9-14° тепла, на решті території 15-22°", - вказали синоптики.
У наступні дві доби, 11-12 березня, за даними синоптиків, без опадів, температура вночі 11 квітня вночі 1-6° тепла, у північних, західних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, 12 квітня в Україні сильні заморозки 0-5°, вдень 8-14° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини 12-17° тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.