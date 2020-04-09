Синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине в пятницу, 10 апреля, местами ожидается дождливая погода, на выходных - без осадков. В ближайшие дни воздух прогреется до 22 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра ночью в северной части, днем в северных, центральных и восточных областях местами небольшой дождь, на остальной территории Украины без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных и Запорожской областях 1-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в западных и северных областях 9-14° тепла, на остальной территории 15-22°", - указали синоптики.
В последующие двое суток, 11-12 марта, по данным синоптиков, без осадков, температура ночью 11 апреля ночью 1-6° тепла, в северных, западных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°, 12 апреля в Украине сильные заморозки 0-5°, днем 8-14° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 12-17° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.