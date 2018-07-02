Синоптики розповіли, коли до України повернеться літо

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КИЇВ. 2 липня. УНН. До кінця тижня на всій території України потеплішає. Встановиться суха та ясна погода. Про це УНН повідомили в “Укргідрометцентрі”.

“Вже завтра у південних областях опадів не буде і температура повітря прогріється до 28 градусів, потеплішає і на сході. Прохолодніше буде на півночі та заході — до 22 градусів”, — зауважили синоптики.

В “Укргідрометцентрі” додали, що післязавтра опадів не очікується вже на всій території України за винятком півночі країни. Там буде також прохолодніше — до 22 градусів, а на решті території 21-26 градусів тепла.

Після цього опади відступлять і буде утримуватись тепла погода із температурою 22-27 градусів вдень та 13-17 градусів — вночі. До кінця тижня потеплішає на всій території країни.

Нагадаємо, станом на 2 липня, через негоду в Україні залишаються знеструмленими 42 населених пункти у двох областях.

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