Синоптики розповіли, коли до України повернеться літо
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. До кінця тижня на всій території України потеплішає. Встановиться суха та ясна погода. Про це УНН повідомили в “Укргідрометцентрі”.
“Вже завтра у південних областях опадів не буде і температура повітря прогріється до 28 градусів, потеплішає і на сході. Прохолодніше буде на півночі та заході — до 22 градусів”, — зауважили синоптики.
В “Укргідрометцентрі” додали, що післязавтра опадів не очікується вже на всій території України за винятком півночі країни. Там буде також прохолодніше — до 22 градусів, а на решті території 21-26 градусів тепла.
Після цього опади відступлять і буде утримуватись тепла погода із температурою 22-27 градусів вдень та 13-17 градусів — вночі. До кінця тижня потеплішає на всій території країни.
Нагадаємо, станом на 2 липня, через негоду в Україні залишаються знеструмленими 42 населених пункти у двох областях.