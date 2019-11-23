Синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Україні у неділю, 24 листопада, очікується суха погода, на сході країни найхолодніше - до 14 градусів морозу вночі і до 3 градусів тепла вдень, на заході і півдні тепліше. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні три доби (24-26 листопада - ред.) без опадів, лише завтра у Карпатському регіоні невеликі опади, слабка ожеледь", - вказали синоптики.
Вітер східний, 7-12 м/с, у неділю в східних областях та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-11° морозу, найближчої ночі на сході країни до мінус 14°, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у західних та південних областях вночі від 2° тепла до 5° морозу, вдень 1-6° тепла, на Закарпатті 6-13° тепла.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз, якою буде зима в Україні.