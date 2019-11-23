Синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Украине в воскресенье, 24 ноября, ожидается сухая погода, на востоке страны холодное всего - до 14 градусов мороза ночью и до 3 градусов тепла днем, на западе и юге теплее. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В следующие трое суток (24-26 ноября - ред.) без осадков, лишь завтра в Карпатском регионе небольшие осадки, слабый гололед", - указали синоптики.
Ветер восточный, 7-12 м/с, в воскресенье в восточных областях и Приазовье порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-11° мороза, ближайшей ночью на востоке страны до минус 14°, днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью от 2° тепла до 5° мороза, днем 1-6° тепла, на Закарпатье 6-13° тепла.
Напомним, синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине.