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Синоптики дали прогноз на жовтень

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Середня місячна температура у жовтні цього року в Україні прогнозується на рівні від 7° до 13° тепла, що вище за норму. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Деталі

"Середня місячна температура передбачається 7-13° тепла, що на 1-1,5° вище за норму", - повідомили синоптики.

Місячна кількість опадів, за даними Укргідрометцентру, очікується 31-67 мм, у Карпатах місцями 77-101 мм, що в межах норми.

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