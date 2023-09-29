Синоптики дали прогноз на октябрь
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Средняя месячная температура в октябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 7° до 13° тепла, что выше нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Детали
"Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы", - сообщили синоптики.
Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теплее, чем в прошлом году: метеоролог спрогнозировала погоду на осень и зиму