Синоптики дали прогноз на октябрь

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Средняя месячная температура в октябре этого года в Украине прогнозируется на уровне от 7° до 13° тепла, что выше нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Детали

"Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1,5° выше нормы", - сообщили синоптики.

Месячное количество осадков, по данным Укргидрометцентра, ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

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