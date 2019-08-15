Синоптики дали прогноз на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У п'ятницю, 16 серпня, на півночі та місцями на півдні очікуються короткочасні дощі, на решту території без опадів, температура повітря вдень сягатиме 30 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра у північних областях, вдень також і в Криму та Приазов'ї місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів; температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 8-15°, вдень 19-24°, на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°", - повідомили синоптики.
На вихідних в Україні, крім західних та більшості південних областей, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-16°, на заході країни 8-12°, вдень 20-25°, у східній та південній частині вночі 13-18°, вдень 23-28°.
Нагадаємо, 15 серпня в Україні до 33 градусів тепла.