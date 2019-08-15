Синоптики дали прогноз на завтра

"Завтра в северных областях, днем также в Крыму и Приазовье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков, температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 8-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°", - сообщили синоптики.

На выходных в Украине, кроме западных и большинства южных областей, местами небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 11-16°, на западе страны 8-12°, днем 20-25°, в восточной и южной части ночью 13-18°, днем 23-28°.

Напомним, 15 августа в Украине до 33 градусов тепла.