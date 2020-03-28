Синоптики дали прогноз до кінця березня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні на кінець березня очікується похолодання і мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Завтра в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°", - повідомили синоптики.
Як зазначається, у понеділок та вівторок, починаючи з західних та північних областей, відчутне зниження температури вночі до 0-6° морозу, вдень до 1-7° тепла; похолодання супроводжуватиметься поривчастим вітром та невеликими опадами переважно у вигляді мокрого снігу.
Нагадаємо, 28 березня в Україні до 17 градусів тепла.