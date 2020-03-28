Синоптики дали прогноз до конца марта
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине на конец марта ожидается похолодание и мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 13-18°", - сообщили синоптики.
Как отмечается, в понедельник и вторник, начиная с западных и северных областей, ощутимое снижение температуры ночью до 0-6° мороза, днем до 1-7° тепла; похолодание будет сопровождаться порывистым ветром и небольшими осадками преимущественно в виде мокрого снега.
Напомним, 28 марта в Украине до 17 градусов тепла.