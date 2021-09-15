Сім'я в.о. мера Харкова Терехова торгує сигаретами і не платить податки - депутат Харківської міськради

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“Терехов обдурив 1 мільйон харків’ян і привласнив землю міста собі. І почнемо ми з мережі тютюнових кіосків „Кісет“. Так, саме ті „Кісет“, які як гриби після дощику, заполонили наше місто і існують за рахунок харківських платників податків. Прізвища Терехов у списку бенефіціарів „Кісет“ звичайно ж немає, зате є його ексдружина Олена Винник. Ще в 2014 році Терехов розлучився з Оленою. Але сім’я сім’єю, а бізнес-відносини все одно міцніше”, — написала вона.

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Мустафаєва додає, що й інший бізнес Терехова теж записаний на колишню дружину і матір-пенсіонера. Причому, податки родичі Терехова платять неохоче. За словами депутата, “Кісет” і “Аттика” заборгували 4,5 мільйона гривень земельного податку.

“Кіоски існують за рахунок харківських платників податків”, — запевняє депутат.

Мустафаєва додала, що за цим фактом уже подано звернення в обласну прокуратуру, відкрито кримінальне провадження та розпочато розслідування.

Самі ж харків’яни теж скаржаться на тютюнові кіоски Терехова. В основному претензії стосуються хамського обслуговування і некомпетентного персоналу, але є і скарги від людей, які відчувають себе обдуреними через завищені ціни.

“При видачі здачі виявив, що ціна 52-40, коли в інших магазинах цієї мережі неодноразово брав по 41-90. Попросив продавця скасувати або замінити покупку (від прилавка і каси не відходив), на що отримав категоричну відмову (отримав відповідь — я чек вибила і все)”, — написав місцевий житель.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що в.о. мера Харкова Терехов записав бізнес по нерухомості на 89-річну матір. Партнером при цьому є екснардеп від “Народного фронту” Ігор Котвицький. У 2017 році він був третім у рейтингу найбагатших депутатів Верховної Ради зі статком у 799 млн грн. Як зазначав сам Котвицький, з Тереховим його пов’язує багаторічна дружба.