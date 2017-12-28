Сім військових армії Єгипту загинули при нападі терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сім військовослужбовців армії Єгипту були вбиті на півночі Синайського півострова в результаті збройного нападу бойовиків. Про це повідомляє УНН, з посиланням на Al Jazeera.
За наявними даними, терористична атака була скоєна дещо східніше населеного пункту Бір-ель-Абд. Серед загиблих – армійський офіцер.
Офіційні коментарі з приводу інциденту зі сторони армійських представників поки не надходили.
Нагадуємо, що місяць тому у населеному пункті Бір-аль-Абд стався потужний теракт, жертвами котрого стали понад 300 людей.