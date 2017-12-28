Семь военных армии Египта погибли при нападении террористов

По имеющимся данным, террористическая атака была совершена несколько восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.

Официальные комментарии по поводу инцидента со стороны армейских представителей пока не поступали.

Напоминаем, что месяц назад в населенном пункте Бир-аль-Абд произошел мощный теракт, жертвами которого стали более 300 человек.