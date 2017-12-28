Семь военных армии Египта погибли при нападении террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Семь военнослужащих армии Египта были убиты на севере Синайского полуострова в результате вооруженного нападения боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.
По имеющимся данным, террористическая атака была совершена несколько восточнее населенного пункта Бир-эль-Абд. Среди погибших - армейский офицер.
Официальные комментарии по поводу инцидента со стороны армейских представителей пока не поступали.
Напоминаем, что месяц назад в населенном пункте Бир-аль-Абд произошел мощный теракт, жертвами которого стали более 300 человек.