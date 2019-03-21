Сім біатлоністок представлять Україну у стартовій гонці заключного етапу КС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У норвезькому місті Холменколлен жіночою спринтерською гонкою стартуватиме останній - дев'ятий етап Кубка світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Під 15-м стартовим номером у гонку вступить Валентина Семеренко, під 25-м Анастасія Меркушина, 35-та Яна Бондарь, 38-ма Віта Семеренко, 60-та Ганна Кривонос, 66-та – Надія Бєлкіна, 89 – Катерина Бех.
Старт гонки намічений на 17:30.
Примітно, що до заявки української збірної на цей етап не потрапила Юлія Джима, яка таким чином завершила біатлонний сезон.
Додамо також, в рамках даного етапу пройдуть шість гонок.