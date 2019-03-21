Семь биатлонисток представят Украину в стартовой гонке заключительного этапа КМ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В норвежском городе Холменколлен женской спринтерской гонкой стартует последний - девятый этап Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Под 15-м стартовым номером в гонку вступит Валентина Семеренко, под 25-м Анастасия Меркушина, 35-Яна Бондарь, 38-я Вита Семеренко, 60-Анна Кривонос, 66-я - Надежда Белкина, 89 - Екатерина Бех.
Старт гонки намечен на 17:30.
Примечательно, что в заявку украинской сборной на этот этап не попала Юлия Джима, которая таким образом завершила биатлонный сезон.
Добавим также, в рамках данного этапа пройдут шесть гонок.