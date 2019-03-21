Семь биатлонисток представят Украину в стартовой гонке заключительного этапа КМ

Под 15-м стартовым номером в гонку вступит Валентина Семеренко, под 25-м Анастасия Меркушина, 35-Яна Бондарь, 38-я Вита Семеренко, 60-Анна Кривонос, 66-я - Надежда Белкина, 89 - Екатерина Бех.

Старт гонки намечен на 17:30.

Примечательно, что в заявку украинской сборной на этот этап не попала Юлия Джима, которая таким образом завершила биатлонный сезон.

Добавим также, в рамках данного этапа пройдут шесть гонок.