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Сiльського голову судитимуть за порубку дубiв на Кіровоградщині

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Кiровоградщинi судитимуть одного iз сiльських голiв Вiльшанського району, який незаконно зрубав дерева, завдавши збиткiв державi на понад 100 тисяч грн. Про це УНН поiнформували в пресслужбi прокуратури областi.

Голова сiльради, без будь-яких дозвiльних документiв, за допомогою двох мiсцевих жителiв, зрубав дуби в полезахиснiй лiсовiй смузi, що розташована в адмiнiстративно територiальних межах сiльради. Збитки у результатi незаконної порубки склали 111 тис. грн.

Очiльнику сiльської ради iнкримiнують вчинення кримiнальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лiсу) та ч.1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримiнального кодексу.

За скоєне йому загрожує штраф, арешт до шести мiсяцiв або обмеження волi до трьох рокiв, або позбавлення волi на той самий строк.

Нагадаємо, півсотні фактiв домашнього насильства задокументували у період карантину на Кіровоградщині.

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