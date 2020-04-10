Сельского голову будут судить за вырубку дубов в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Кировоградской области будут судить одного из сельских голов Вильшанского района, который незаконно срубил деревья, нанеся ущерба государству более чем 100 000 грн. Об этом проинформировали УНН в пресс-службе прокуратуры области.
Председатель сельсовета, без каких-либо разрешительных документов, с помощью двух местных жителей, срубил дубы в полезащитной лесной полосе, расположенной в административно территориальных пределах сельсовета. Убытки в результате незаконной порубки составили 111 тыс. Грн.
Главе сельского совета инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) и ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.
За содеянное ему грозит штраф, арест до шести месяцев или ограничения свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, полсотни фактов домашнего насилия задокументировали в период карантина в Кировоградской области.