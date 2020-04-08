Полсотни фактов домашнего насилия задокументировали в период карантина в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 18 марта по 7 апреля на Кировоградщине полицейские задокументировали 49 фактов совершения домашнего насилия. Об этом УНН сообщили в управление превентивной деятельности полиции Кировоградской области.
Относительно нарушителей составили 39 административных протоколов по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и внесли четыре срочных запретительных предписания.
В целом в период карантина правоохранители провели более 70 профилактических бесед.
"Мы понимаем, что во время карантинных мероприятий люди целыми семьями находятся дома, отдельные из них, возможно, переживают определенное психологическое нагрузки или волнения. В такой период важно не допускать семейных конфликтов, вести себя толерантно и поддерживать друг друга. Когда проблемы решить самостоятельно не удается, следует немедленно сообщать о них полицейских. Правоохранители готовы реагировать на факты домашнего насилия оперативно и в рамках закона", - отметил заместитель начальника ГУНП в области Алексей Николаев.
Напомним, с начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств из-за домашнего насилия.