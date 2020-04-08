Полсотни фактов домашнего насилия задокументировали в период карантина в Кировоградской области

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30279 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39099 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 55363 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 56912 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 79821 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 74082 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101106 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105348 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130545 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130210 просмотра

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Полсотни фактов домашнего насилия задокументировали в период карантина в Кировоградской области

Полсотни фактов домашнего насилия задокументировали в период карантина в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 12056 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 18 марта по 7 апреля на Кировоградщине полицейские задокументировали 49 фактов совершения домашнего насилия. Об этом УНН сообщили в управление превентивной деятельности полиции Кировоградской области.

Относительно нарушителей составили 39 административных протоколов по ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и внесли четыре срочных запретительных предписания.

В целом в период карантина правоохранители провели более 70 профилактических бесед.

"Мы понимаем, что во время карантинных мероприятий люди целыми семьями находятся дома, отдельные из них, возможно, переживают определенное психологическое нагрузки или волнения. В такой период важно не допускать семейных конфликтов, вести себя толерантно и поддерживать друг друга. Когда проблемы решить самостоятельно не удается, следует немедленно сообщать о них полицейских. Правоохранители готовы реагировать на факты домашнего насилия оперативно и в рамках закона", - отметил заместитель начальника ГУНП в области Алексей Николаев.

Напомним, с начала года в Киеве открыто 36 уголовных производств из-за домашнего насилия.

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