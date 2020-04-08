Півсотні фактiв домашнього насильства задокументували у період карантину на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. З 18 березня по 7 квiтня на Кiровоградщинi полiцейськi задокументували 49 фактiв вчинення домашнього насильства. Про це УНН поінформували в управлiнні превентивної дiяльностi полiцiї Кiровоградщини.
Вiдносно порушникiв склали 39 адмiнiстративних протоколiв за ст. 173-2 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та внесли чотири термiновi забороннi приписи.
В цiлому у перiод карантину правоохоронцi провели бiльше 70 профiлактичних бесiд.
"Ми розумiємо, що пiд час карантинних заходiв люди цiлими родинами перебувають вдома, окремi з них, можливо, переживають певне психологiчне навантаження чи хвилювання. У такий перiод важливо не допускати сiмейних конфлiктiв, поводитися толерантно та пiдтримувати один одного. Коли ж проблеми вирiшити самостiйно не вдається, слiд негайно повiдомляти про них полiцейських. Правоохоронцi готовi реагувати на факти домашнього насильства оперативно i в рамках закону", - наголосив заступник начальника ГУНП в областi Олексiй Нiколаєв.
Нагадаємо, з початку року у Києві відкрито 36 кримінальних проваджень через домашнє насильство.