Півсотні фактiв домашнього насильства задокументували у період карантину на Кіровоградщині

ukru
16:58 • 50532 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 125498 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 218652 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 221023 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 222593 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 215262 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 187703 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185166 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145616 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150052 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 105824 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 140115 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 147321 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 125170 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 239008 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 218658 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 221028 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 222598 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 215265 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 187708 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 31083 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 11074 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 125170 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 140115 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111287 перегляди
Актуальне
Півсотні фактiв домашнього насильства задокументували у період карантину на Кіровоградщині

Півсотні фактiв домашнього насильства задокументували у період карантину на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 12073 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. З 18 березня по 7 квiтня на Кiровоградщинi полiцейськi задокументували 49 фактiв вчинення домашнього насильства. Про це УНН поінформували в управлiнні превентивної дiяльностi полiцiї Кiровоградщини.

Вiдносно порушникiв склали 39 адмiнiстративних протоколiв за ст. 173-2 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та внесли чотири термiновi забороннi приписи.

В цiлому у перiод карантину правоохоронцi провели бiльше 70 профiлактичних бесiд.

"Ми розумiємо, що пiд час карантинних заходiв люди цiлими родинами перебувають вдома, окремi з них, можливо, переживають певне психологiчне навантаження чи хвилювання. У такий перiод важливо не допускати сiмейних конфлiктiв, поводитися толерантно та пiдтримувати один одного. Коли ж проблеми вирiшити самостiйно не вдається, слiд негайно повiдомляти про них полiцейських. Правоохоронцi готовi реагувати на факти домашнього насильства оперативно i в рамках закону", - наголосив заступник начальника ГУНП в областi Олексiй Нiколаєв.

Нагадаємо, з початку року у Києві відкрито 36 кримінальних проваджень через домашнє насильство.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.96
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57