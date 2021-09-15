Силовики прийшли з обшуками в “Київавтодор” та "Київавтошляхміст": вилучають документи щодо закупівель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Співробітники київської прокуратури разом зі слідчими поліції обшукують службові приміщення комунальних підприємств "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних КП ШЕУ Києва. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.
Цитата
“Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету міста Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Під час вказаних обшуків вилучаються документи, які стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств:
придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;
завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);
списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;
використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;
незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.
Додамо
Останні обшуки “Київавтодору” відбулися у 8 липня, в рамках справи про багатомільйонні зловживання під час придбання спецтехніки.
У травні відбулася низка обшуків комунальних підприємств Києва.
Зокрема, у вівторок, 11 травня, обшуки пройшли в КО "Київзеленбуд" - в рамках провадження в ухиленні від сплати податків при реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.
У середу, 12 травня, в офісі КП "Спецжитлофонд" і в приміщеннях підрядних організацій пройшли обшуки в рамках кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 млн гривень.
У той же день відбулася ще низка слідчо-оперативних дій. Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки в корпорації "Київавтодор". Слідчі дії відбувались в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт по ремонту доріг в Києві на суму понад 18 млн гривень