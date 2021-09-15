Силовики пришли с обысками в "Киевавтодор" и "Киевавтодормост": изымают документы по закупкам
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сотрудники киевской прокуратуры вместе со следователями полиции обыскивают служебные помещения коммунальных предприятий "Киевавтодор", "Киевавтодормост" и 10 районных КП ДЭУ Киева. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.
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"Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
Детали
Во время указанных обысков изымаются документы, касающиеся закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведений о расходах коммунальных предприятий:
приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости более чем 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;
завышение коммунальными предприятиями объемов расходов материальных ценностей (солей, песко-соляной смеси, горюче-смазочных материалов);
списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;
использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;
незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.
Добавим
Последние обыски "Киевавтодора" прошли 8 июля, в рамках дела о многомиллионных злоупотреблениях при приобретении спецтехники.
В мае состоялся ряд обысков коммунальных предприятий Киева.
В частности, во вторник, 11 мая, обыски прошли в КО "Киевзеленстрой" - в рамках производства в уклонении от уплаты налогов при реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.
В среду, 12 мая, в офисе КП "Спецжитлофонд" и в помещениях подрядных организаций прошли обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5 млн гривен.
В тот же день состоялся еще ряд следственно-оперативных действий. Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой провела обыски в корпорации "Киевавтодор". Следственные действия проходили в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен