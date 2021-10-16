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Сильна пожежа спалахнула в торговому центрі в Ізраїлі, щонайменше сім постраждалих

Київ • УНН

 • 19556 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У торговому центрі в місті Калансуа в східному Шароні в Ізраїлі в суботу сталася сильна пожежа, у результаті якої завалилася частина будівлі. Про це пише УНН з посиланням на Israel Info.

Деталі

Згідно з повідомленням пожежної служби, займання сталося на другому поверсі, де розташовані офіси. З центру були негайно евакуйовані сотні відвідувачів, яких в суботній день було дуже багато.

Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. Другий поверх торгового центру повністю згорів, і в ньому обрушилася частина стін і дах.

Обійшлося без загиблих. Загалом семеро людей, у тому числі один поліцейський, отримали легкі поранення. Від чадного газу постраждало двоє людей, яким не знадобилася госпіталізація.

שריפה פרצה במתחם קניות בקלנסווה, צוותי הכיבוי מתקם להגיע למקום בשל העומס שנוצר עםפינוי המבקרים pic.twitter.com/n9U7RZ9di4

— גלצ (@GLZRadio) October 16, 2021

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