Сильный пожар вспыхнул в торговом центре в Израиле, по меньшей мере семь пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В торговом центре в городе Калансуа в восточном Шароне в Израиле в субботу произошел сильный пожар, в результате которого обрушилась часть здания. Об этом пишет УНН со ссылкой на Israel Info.
Детали
Согласно сообщению пожарной службы, возгорание произошло на втором этаже, где расположены офисы. Из центра были немедленно эвакуированы сотни посетителей, которых в субботний день было очень много.
Пожарные бригады задержались в пути из-за трудностей подъезда к зданию. Второй этаж торгового центра полностью сгорел, в нем обрушилась часть стен и крыша.
Обошлось без погибших. Всего семь человек, в том числе один полицейский, получили легкие ранения. От угарного газа пострадали два человека, которым не понадобилась госпитализация.
שריפה פרצה במתחם קניות בקלנסווה, צוותי הכיבוי מתקם להגיע למקום בשל העומס שנוצר עםפינוי המבקרים pic.twitter.com/n9U7RZ9di4- גלצ (@GLZRadio) October 16, 2021